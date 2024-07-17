鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至12.85元，預估目標價為179.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:15
根據FactSet最新調查，共18位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.85元，其中最高估值13.16元，最低估值12.49元，預估目標價為179.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|13.16(13.02)
|15.52
|17.81
|最低值
|12.49(12.44)
|13.67
|15.9
|平均值
|12.85(12.65)
|14.51
|16.6
|中位數
|12.85(12.65)
|14.5
|16.5
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|219.22億
|232.32億
|247.01億
|最低值
|207.49億
|221.10億
|229.99億
|平均值
|213.88億
|225.70億
|237.26億
|中位數
|214.04億
|226.18億
|237.61億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|11.39
|16.96
|12.70
|13.85
|12.79
|營業收入
|215.22億
|182.34億
|194.44億
|229.56億
|319.52億
詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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