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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PNC金融服務集團(PNC-US)EPS預估上修至12.85元，預估目標價為179.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:15

根據FactSet最新調查，共18位分析師，對PNC金融服務集團(PNC-US)做出2024年EPS預估：中位數由12.65元上修至12.85元，其中最高估值13.16元，最低估值12.49元，預估目標價為179.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值13.16(13.02)15.5217.81
最低值12.49(12.44)13.6715.9
平均值12.85(12.65)14.5116.6
中位數12.85(12.65)14.516.5

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值219.22億232.32億247.01億
最低值207.49億221.10億229.99億
平均值213.88億225.70億237.26億
中位數214.04億226.18億237.61億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS11.3916.9612.7013.8512.79
營業收入215.22億182.34億194.44億229.56億319.52億

詳細資訊請看美股內頁：
PNC金融服務集團(PNC-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPNC

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