鉅亨速報 - Factset 最新調查：Broadstone Net Lease Inc(BNL-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為18.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:15
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Broadstone Net Lease Inc(BNL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值0.93元，最低估值0.85元，預估目標價為18.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.93(0.93)
|0.8
|0.79
|0.6
|最低值
|0.85(0.73)
|0.69
|0.63
|0.6
|平均值
|0.88(0.85)
|0.73
|0.72
|0.6
|中位數
|0.88(0.86)
|0.74
|0.74
|0.6
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|4.43億
|4.77億
|4.96億
|4.94億
|最低值
|4.09億
|4.27億
|4.54億
|4.63億
|平均值
|4.27億
|4.52億
|4.75億
|4.78億
|中位數
|4.28億
|4.54億
|4.77億
|4.78億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|--
|--
|0.67
|0.72
|0.83
|營業收入
|2.99億
|3.24億
|3.83億
|4.09億
|4.48億
詳細資訊請看美股內頁：
Broadstone Net Lease Inc(BNL-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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