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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Broadstone Net Lease Inc(BNL-US)EPS預估上修至0.88元，預估目標價為18.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 14:15

根據FactSet最新調查，共6位分析師，對Broadstone Net Lease Inc(BNL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.86元上修至0.88元，其中最高估值0.93元，最低估值0.85元，預估目標價為18.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.93(0.93)0.80.790.6
最低值0.85(0.73)0.690.630.6
平均值0.88(0.85)0.730.720.6
中位數0.88(0.86)0.740.740.6

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.43億4.77億4.96億4.94億
最低值4.09億4.27億4.54億4.63億
平均值4.27億4.52億4.75億4.78億
中位數4.28億4.54億4.77億4.78億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS----0.670.720.83
營業收入2.99億3.24億3.83億4.09億4.48億

詳細資訊請看美股內頁：
Broadstone Net Lease Inc(BNL-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSBNL

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