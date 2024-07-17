鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為7.75元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:15
根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元上修至0.09元，其中最高估值0.2元，最低估值0.01元，預估目標價為7.75元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|0.2(0.2)
|0.45
|0.45
|0.41
|最低值
|0.01(0.01)
|0.01
|0.09
|0.41
|平均值
|0.1(0.09)
|0.25
|0.27
|0.41
|中位數
|0.09(0.07)
|0.22
|0.26
|0.41
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.92億
|11.03億
|10.91億
|最低值
|7.64億
|7.65億
|7.79億
|平均值
|8.41億
|9.04億
|9.01億
|中位數
|8.50億
|8.78億
|8.67億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-0.20
|-0.03
|0.06
|-0.07
|-0.14
|營業收入
|6.75億
|7.08億
|8.08億
|7.13億
|7.20億
詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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