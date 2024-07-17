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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：赫克拉礦業(HL-US)EPS預估上修至0.09元，預估目標價為7.75元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 16:15

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對赫克拉礦業(HL-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.07元上修至0.09元，其中最高估值0.2元，最低估值0.01元，預估目標價為7.75元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值0.2(0.2)0.450.450.41
最低值0.01(0.01)0.010.090.41
平均值0.1(0.09)0.250.270.41
中位數0.09(0.07)0.220.260.41

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值8.92億11.03億10.91億
最低值7.64億7.65億7.79億
平均值8.41億9.04億9.01億
中位數8.50億8.78億8.67億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-0.20-0.030.06-0.07-0.14
營業收入6.75億7.08億8.08億7.13億7.20億

詳細資訊請看美股內頁：
赫克拉礦業(HL-US)

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSHL

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