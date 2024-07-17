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鉅亨速報

盤中速報 - 華義(3086)大漲7.12%，報165.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:18

華義(3086-TW)17日11:18股價上漲11元，報165.5元，漲幅7.12%，成交272張。

華義(3086-TW)所屬產業為文化創意業，主要業務為電腦軟硬體程式之設計買賣。遊戲軟體之代理銷售。電子資訊服務。

近5日股價下跌4.04%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+23 張
  • 外資買賣超：+21 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+2 張
  • 融資增減：-9 張
  • 融券增減：-7 張

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