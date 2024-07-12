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鉅亨速報

營收速報 - 2024年7月12日台股大型公司6月營收一覽（新增1家）

鉅亨網新聞中心 2024-07-12 07:55

本次公布6月營收一覽

截至台北時間2024年7月12日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計216家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:

本次公布營收年增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
東元-電機機械 48.48億 -10.6%

本次公布營收月增率前3名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
東元-電機機械 48.48億 -0.5%
6月已公布營收一覽

截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達216家。其中營收年增大於 25％有40家，年增小於-20％有16家。

6月營收年增分布表現

資本額規模 YoY 表現 家數
大於50億 >= +25% 40家
大於50億 >= 0% 103家
大於50億 < 0% 57家
大於50億 <= -20% 16家

6月營收年增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 YoY
華建-建材營造業 15.52億 107425.9%
鴻華先進-創-汽車工業 10.16億 794.8%
北極星藥業-KY-生技醫療業 499萬 568.8%
櫻花建-建材營造業 5,446萬 511.7%
冠德-建材營造業 43.90億 248.7%

6月營收月增率前5名成長排行

公司名稱 月營收 MoM
開發金-金融保險業 43.57億 2612.6%
華建-建材營造業 15.52億 1055.6%
宏達電-通信網路業 4.03億 111.3%
京城銀-金融保險業 13.43億 93.5%
聯華-食品工業 17.40億 63.1%

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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台股台股營收6月營收建材營造業華建電機機械東元

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台股首頁我要存股
東元51.3-1.91%
華建541.89%
鴻華先進-創46.71.41%
北極星藥業-KY70.1-0.85%
櫻花建77.20.26%
冠德57.70.17%
開發金16.80.90%
宏達電46.7-0.95%
京城銀62.4-0.64%
聯華70.2-0.57%

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