營收速報 - 2024年7月12日台股大型公司6月營收一覽（新增1家）
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 07:55
本次公布6月營收一覽
截至台北時間2024年7月12日07:55，彙整前一日公布6月營收的大型公司(資本額>=50億)，共計216家。下方分別以公布當日的年增率及月增率做前三名排行:
本次公布營收年增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|東元-電機機械
|48.48億
|-10.6%
本次公布營收月增率前3名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|東元-電機機械
|48.48億
|-0.5%
6月已公布營收一覽
截至目前，已公布6月營收報告（資本額>=50億）的家數累計達216家。其中營收年增大於 25％有40家，年增小於-20％有16家。
6月營收年增分布表現
|資本額規模
|YoY 表現
|家數
|大於50億
|>= +25%
|40家
|大於50億
|>= 0%
|103家
|大於50億
|< 0%
|57家
|大於50億
|<= -20%
|16家
6月營收年增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|YoY
|華建-建材營造業
|15.52億
|107425.9%
|鴻華先進-創-汽車工業
|10.16億
|794.8%
|北極星藥業-KY-生技醫療業
|499萬
|568.8%
|櫻花建-建材營造業
|5,446萬
|511.7%
|冠德-建材營造業
|43.90億
|248.7%
6月營收月增率前5名成長排行
|公司名稱
|月營收
|MoM
|開發金-金融保險業
|43.57億
|2612.6%
|華建-建材營造業
|15.52億
|1055.6%
|宏達電-通信網路業
|4.03億
|111.3%
|京城銀-金融保險業
|13.43億
|93.5%
|聯華-食品工業
|17.40億
|63.1%
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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