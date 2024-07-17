〈焦點股〉騰雲下半年營收動能無虞 亮燈漲停創歷史高價在望

數位轉型業者騰雲 ( 6870-TW ) 看好數位轉型解決方案布建、標準化軟體發展等服務需求升溫，下半年營收動能無虞，今 (17) 日早盤股價直接攻上漲停板，來到 240 元，有望突破上櫃後的歷史高價 240.5 元。

展望後市，騰雲表示，為了滿足海內外客戶在 AI 軟硬體和生成式 AI 落地應用的需求，於 7 月底未來商務展將推出具 AI 創新應用的軟硬整合解決方案，持續深化各項 AI 應用與產品創新。