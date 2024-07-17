〈焦點股〉騰雲下半年營收動能無虞 亮燈漲停創歷史高價在望
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-07-17 10:19
數位轉型業者騰雲 (6870-TW) 看好數位轉型解決方案布建、標準化軟體發展等服務需求升溫，下半年營收動能無虞，今 (17) 日早盤股價直接攻上漲停板，來到 240 元，有望突破上櫃後的歷史高價 240.5 元。
騰雲表示，第二季起日系客戶海外金流系統新授權、代理商自助結帳軟硬模組銷售增加，再加上百貨商場新客戶換裝導入商流及客流系統等，挹注海外營收，上半年海外營收達 1.23 億元，占整體營收比重達 45%。
展望後市，騰雲表示，為了滿足海內外客戶在 AI 軟硬體和生成式 AI 落地應用的需求，於 7 月底未來商務展將推出具 AI 創新應用的軟硬整合解決方案，持續深化各項 AI 應用與產品創新。
對於 AI 創新方案，騰雲說明，新一代生成式 AI 產品將結合既有客商金流一站式解決方案，能商業場域客戶實現業務增長，並提升其顧客體驗，而隨著海內外場域進行導入與驗證，預計明年起開始有營收貢獻。
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