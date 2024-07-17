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鉅亨速報

盤中速報 - 毅嘉(2402)大漲7.11%，報45.2元

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:56

毅嘉(2402-TW)17日09:56股價上漲3元，報45.2元，漲幅7.11%，成交42,750張。

毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。

近5日股價上漲15.3%，集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+244 張
  • 外資買賣超：-1,003 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,247 張
  • 融資增減：-113 張
  • 融券增減：+129 張

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