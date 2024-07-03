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鉅亨速報

盤中速報 - 毅嘉(2402)大漲7.02%，報39.65元

鉅亨網新聞中心 2024-07-03 09:07

毅嘉(2402-TW)03日09:07股價上漲2.6元，報39.65元，漲幅7.02%，成交10,414張。

毅嘉(2402-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為各種電子塑膠、矽膠字鍵、鍵盤及其組裝。軟性電路版及其組裝。智慧財產權業。

近5日股價上漲6.69%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,691 張
  • 外資買賣超：-104 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1,795 張
  • 融資增減：+3,507 張
  • 融券增減：-14 張

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