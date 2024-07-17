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鉅亨速報

盤中速報 - 盟立(2464)急拉3.61%報91.8元，成交11,122張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:55

盟立(2464-TW)近5分K漲速3.61%，17日09:55報91.8元，成交11,122張，今日漲幅為6％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

盟立(2464-TW)近5日股價上漲0.7%，所屬產業為其他電子業，相關其他電子下跌3.98%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-8,472 張
  • 外資買賣超：-8,046 張
  • 投信買賣超：-176 張
  • 自營商買賣超：-250 張
  • 融資增減：+710 張
  • 融券增減：+269 張

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