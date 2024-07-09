盤中速報 - 盟立(2464)大跌7.02%，報80.8元
鉅亨網新聞中心 2024-07-09 09:52
盟立(2464-TW)09日09:52股價下跌6.1元，報80.8元，跌幅7.02%，成交22,104張。
盟立(2464-TW)所屬產業為其他電子業，主要業務為設計.開發.生產.製造及銷售下列產品:自動化設備系統及其零組件,。電腦 控制設備及系統,醫療器材及其自動化生產設備,立體停車設備,。前項產品 工程之規劃.安裝, 技術咨詢顧問,維修及租賃。
近5日股價上漲24.32%，集中市場加權指數上漲3.55%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+55 張
- 外資買賣超：-303 張
- 投信買賣超：-10 張
- 自營商買賣超：+368 張
- 融資增減：+6 張
- 融券增減：+1,160 張
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