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鉅亨速報

盤中速報 - 聯上發(2537)急跌-3.58%報28.3元，成交32,152張

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 09:10

聯上發(2537-TW)近5分K跌速3.58%，17日09:10報28.3元，成交32,152張，今日漲幅為2.91％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

聯上發(2537-TW)近5日股價上漲35.14%，所屬產業為建材營造業，相關建材營造上漲9.05%。集中市場加權指數上漲0.41%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+16,678 張
  • 外資買賣超：+16,629 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+49 張
  • 融資增減：+2,731 張
  • 融券增減：+1,379 張

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