盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額11.42億
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:04
台股今日電子通路業類股表現強勁，17日11:04相關指數上漲2.19%，總成交額11.42億元，大盤占比1.55%。
該產業上漲家數12、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股倍微(6270-TW)17日11:04股價上漲3.4元，報37.45元，漲幅9.99%。
電子通路類指數近5日上漲1.25%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|電子通路類指數
|櫃買市場加權指數
|近一週
|+1.25%
|+0.66%
|近一月
|+2.61%
|+4.86%
|近三月
|+18.36%
|+14.0%
|近六月
|+25.23%
|+20.55%
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 精聯(3652)大漲8.61%，報53元
- 盤中速報 - 華電網(6163)股價拉至漲停，漲停價27.35元，成交11,903張
- 盤中速報 - 和益(1709)股價拉至漲停，漲停價25.3元，成交15,389張
- 盤中速報 - 豐興(2015)急跌-3.07%報75.8元，成交272張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇