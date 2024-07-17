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鉅亨速報

盤中速報 - 電子通路類指數類股表現強勁，漲幅2.19%，總成交額11.42億

鉅亨網新聞中心 2024-07-17 11:04

台股今日電子通路業類股表現強勁，17日11:04相關指數上漲2.19%，總成交額11.42億元，大盤占比1.55%。

該產業上漲家數12、下跌家數2、平盤家數1。領漲個股倍微(6270-TW)17日11:04股價上漲3.4元，報37.45元，漲幅9.99%。

電子通路類指數近5日上漲1.25%，櫃買市場加權指數上漲0.66%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 電子通路類指數 櫃買市場加權指數
近一週 +1.25% +0.66%
近一月 +2.61% +4.86%
近三月 +18.36% +14.0%
近六月 +25.23% +20.55%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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集中市場加權指數23769.82-0.95%
倍微37.459.99%

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