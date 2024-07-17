鉅亨速報 - Factset 最新調查：華航(2610-TW)目標價調升至25元，幅度約4.17%
鉅亨網新聞中心 2024-07-17 08:10
根據FactSet最新調查，共6位分析師，對華航(2610-TW)提出目標價估值：中位數由24元上修至25元，調升幅度4.17%。其中最高估值28元，最低估值20.3元。
綜合評級 - 共有6位分析師給予華航(2610-TW)評價：積極樂觀3位、保持中立4位、保守悲觀1位。
華航(2610-TW)今(16日)收盤價為23.25元。近5日股價下跌2.31%，相關航 運 業近5日下跌2.89%，集中市場加權指數上漲0.41%，短期股價無明顯表現。
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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