下月才滿40歲！川普欽定副手Vance來自鐵鏽帶底層 對中俄立場微妙

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:17

美國共和黨全國代表大會 (RNC) 周一 (15 日) 正式通過 J.D. Vance 作為共和黨副總統候選人的提名，由於川普曾稱自己選擇副手條件是有能力在他結束第二任期後「接班」，雖然 Vance 政治資歷淺且年僅 39 歲，甚至有評論認為他只是川普的一個年輕附庸，但被視為未來接棒川普人選的 Vance 的背景跟立場值得進一步了解。

根據《紐約時報》上月對 Vance 的一則專訪報導，畢業於耶魯大學的創投家 Vance 政治理念雖跟川普相仿，但事實上，Vance 最早在 2016 年因其暢銷書《絕望者之歌》出名，且一度猛批川普，但川普當選後的執政表現，以及左右建制派菁英更糟糕的表現改變了他的想法。

Vance 在經濟政策方面支持川普的關稅方案，認為這是解決美國財政危機的重要手段，但最核心是要提高美國工人薪資。在外交領域，Vance 認為美國應遵循現實主義理念，仰賴自身工業和軍事實力，將戰略重心放在東亞，持續降低對烏克蘭的援助，並啟動對俄羅斯的談判。

他在接受紐時專訪時表示，他曾對左派的政治觀點持開放態度，尤其是那些被標籤為「伯尼兄弟」的年輕人，該名詞被用來形容 2016 年支持伯尼 · 桑德斯的那些年輕白人與進步派男性，但他發現，無論是表現出色的自由派還是保守派人士都存在一個共通的盲點，也就是無法真正建立一個為民眾服務的制度。

在被問到外交態度上偏向俄羅斯時，Vance 則回答自己在外交政策上可能有很多不足，但親普丁的傾向絕非其中之一。他青睞使用現實主義這一名詞，並稱 21 世紀的現實主義外交政策應基於三個核心原則，分別是不應簡單地將國家分為好或壞、記住軍事力量仰賴於工業實力以及必須認識到當前是一個多極化世界。

當談到戰略重心向東移一事時，Vance 認為必須保持戰略模糊性。美國應採取措施，讓任何進攻行為都難以實施，並在對方發起進攻時設法應對，現在所能做的是提高對方行動的成本，但拜登政府並未這麼做，把武器都送往烏克蘭，而非台灣。此外，美國應該把錢花在自己身上，以鞏固南方邊境。



Vance 並指出，這是他跟拜登政府最大分歧所在。支持烏克蘭反攻將是一場災難。美國當前的行動更多是基於道德主義，而非戰略考量。「俄國在許多方面已大幅調整。當你在保密環境中與美軍的軍事領導交流時，他們會非常懷疑烏克蘭能否取得任何戰略性的突破，這一點非常明顯。」

至於為何認為削減對烏克蘭援助後俄國將同意達成和平協定，Vance 表示，美國對俄優勢不在於能讓烏國永遠成功防禦。雖然以目前能力以及俄國目前行動來看，不可能永遠阻止他們，但美國手中有兩張王牌。第一是俄國雖可佔領烏克蘭，但治理則是另一回事，第二則是戰爭經濟有其內在的動因。目前，俄羅斯軍費佔 GDP 的 7%。長期來看，俄國自己會面臨各種嚴重問題。

Vance 還說，若俄國未來五年繼續維持戰時經濟，這同樣不符合美國利益，因為這樣會使俄國變得更加軍國主義和侵略性。

在經濟政策方面，Vance 在經濟上的意識形態屬於孤立主義和民粹主義的混合。RNC 上周一 (8 日) 通過 16 頁的《讓美國再次偉大》(MAGA)政綱草案。草案中顯示，川普上任後將在未來四年集中精力落實美國優先政策，專注於解決美國內部問題，對官僚體系進行大換血，對美國政治進行改革，而不是因為外部事務而分心。

中國《財經雜誌》報導指出，Vance 將助推孤立主義路線來節省美國經濟成本，提高民眾的支持度。Vance 是川普築邊境隔離牆政策的堅定支持者。他去年進一步推動移民政策改革，提出《及時離境法案》，要求持臨時簽證進入美國的外國人向國土安全部支付 5 千至 1.5 萬美元保證金，並要求對非法移民的國際匯款徵收 10% 的稅。他今年還提出《大學就業責任法案》來禁止美國大學聘僱非法移民。

Vance 一直旗幟鮮明地支持經濟民族主義政策，曾推文稱「我們竟讓中國以愚蠢的虛假自由貿易名義成為世界製造業超級大國」。 他的強硬態度尤其體現在立法行動上，一系列具有鮮明貿易保護主義傾向的參議院法案均有他的參與。

他曾作為贊助人支持《阻止墨西哥鋼鐵激增法案》並參與起草《2023 年中國貿易關係法》、《2023 年打擊貿易欺詐法案》、《公平競爭環境 2.0 法案》跟《2023 年最低限度互惠法案》。

今年 3 月，Vance 還以中國操縱匯率為由立法要求財政部和美國外國投資委員會對中國「拒絕遵守金融國際規則和規範的行為」採取行動。

下月即將滿 40 歲的 Vance 成長在俄亥俄州鐵鏽帶的一個底層白人勞工家庭。他在經濟衰落的鐵鏽帶成長，在窘迫、動蕩和艱辛中度過童年，經歷多舛。父母在他還在襁褓中就離婚，母親早婚早孕且持續嗑藥。

由外婆拉拔長大的 Vance 透過個人努力躋身上層，為底層工人階級代言。2003 年高中畢業後，因 911 事件影響與遠房表姐鼓勵，Vance 加入美軍陸戰隊並被派往伊拉克參戰。

退伍後，Vance 就讀於俄亥俄州立大學，於 2009 年獲得政治學和哲學學士學位。隨後，他在耶魯大學法學院學習，師從美國華裔法學教授、有美國華裔「虎媽」之稱的蔡美兒 (Amy Chua)，並於 2013 年獲得法律學位。