拜登承諾全力以赴 川普遇刺後首次發表政治演講

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-17 10:25

美國總統拜登周二（16 日）向非裔選民承諾，他會全力以赴，尋求在 11 月 5 日連任，並抨擊前總統川普執政時期的表現，這是他在川普遇刺後首次發表政治演講。

據《路透》報導，拜登在拉斯維加斯舉行的美國全國有色人種民權促進協會（NAACP）年會上發表演講時，現場響起「再做四年」的呼聲。

拜登在拉斯維加斯的演講尾聲，回應了關於他年紀太大不適合這份工作的批評。

「希望今天我表現出了一點智慧。這是我所知道的。我知道如何說真話。我明辨是非。我知道如何做好這份工作。我知道上帝把我們帶到這一步，並不是為了現在拋棄我們。我們還有更多的工作要做。」他說。

此外，拜登說，他很慶幸川普在上周六造勢大會上沒有受重傷，但他在多個方面對川普提出嚴厲批評，包括他在新冠肺炎疫情期間管理經濟的方式。

川普槍擊案促使拜登競選團隊撤下電視廣告，停止了對川普的口頭攻擊，轉而把重點放在呼籲團結。