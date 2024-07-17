Big Tech砸錢拚AI 亞馬遜招攬Adept人才、技術 遭FTC盯上
鉅亨網編譯許家華 2024-07-17 14:00
亞馬遜 (AMZN-US) 上個月宣布與人工智慧新創公司 Adept 進行交易，《CNBC》證實，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 已對該交易展開非正式調查。
知情人士透露，FTC 要求雙方釋出該交易更多資料，該交易涉及亞馬遜聘請 Adept 關鍵高層和許可技術。
FTC 此舉首見報於《路透》，FTC 和 Adept 的代表沒有立即回應置評請求，亞馬遜發言人則拒絕對調查一事發表評論。
此間，美國和海外監管機構越來越頻繁審查大型科技公司對 AI 新創公司的投資和合作關係。FTC 今年 1 月甫宣布調查亞馬遜、Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 最近的人工智慧交易，而司法部正在調查 AI 晶片領頭羊輝達 (NVDA-US)。
英國競爭監管機構周二表示，已對微軟聘用新創公司 Inflection AI 頂尖人才的行為展開調查。該機構今年 4 月發布報告，警告微軟和 Inflection AI 以及亞馬遜和人工智慧新創公司 Anthropic 之間的合作關係恐使其「根據自身利益塑造這些市場」。
俄勒岡州民主黨參議員 Ron Wyden 等立法者批評，亞馬遜與 Adept 的交易是科技公司授權技術或進行「收購」以規避反壟斷審查的例子。
亞馬遜上個月宣布的交易其中一部分包括，亞馬遜聘請 Adept 聯合創始人兼執行長 David Luan 和「其他一些才華橫溢的團隊成員」加入其通用人工智慧 (AGI) 部門的團隊。亞馬遜也同意授權 Adept 的技術、多模式模型和一些資料集。
Adept 上個月提及，開發自家人工智慧模型需要更多資金，與亞馬遜的交易將使其能夠專注於建立人工智慧代理。
除了與 Adept 交易，亞馬遜也向 OpenAI 競爭對手 Anthropic 注資數十億美元，並在其雲端運算、零售和消費性電子業務領域開發了生成式人工智慧產品。
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