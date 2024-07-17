Big Tech砸錢拚AI 亞馬遜招攬Adept人才、技術 遭FTC盯上

鉅亨網編譯許家華 2024-07-17 14:00

亞馬遜 (AMZN-US) 上個月宣布與人工智慧新創公司 Adept 進行交易，《CNBC》證實，美國聯邦貿易委員會 (FTC) 已對該交易展開非正式調查。

知情人士透露，FTC 要求雙方釋出該交易更多資料，該交易涉及亞馬遜聘請 Adept 關鍵高層和許可技術。

FTC 此舉首見報於《路透》，FTC 和 Adept 的代表沒有立即回應置評請求，亞馬遜發言人則拒絕對調查一事發表評論。

此間，美國和海外監管機構越來越頻繁審查大型科技公司對 AI 新創公司的投資和合作關係。FTC 今年 1 月甫宣布調查亞馬遜、Alphabet (GOOGL-US) 和微軟 (MSFT-US) 最近的人工智慧交易，而司法部正在調查 AI 晶片領頭羊輝達 (NVDA-US)。

英國競爭監管機構周二表示，已對微軟聘用新創公司 Inflection AI 頂尖人才的行為展開調查。該機構今年 4 月發布報告，警告微軟和 Inflection AI 以及亞馬遜和人工智慧新創公司 Anthropic 之間的合作關係恐使其「根據自身利益塑造這些市場」。

俄勒岡州民主黨參議員 Ron Wyden 等立法者批評，亞馬遜與 Adept 的交易是科技公司授權技術或進行「收購」以規避反壟斷審查的例子。

亞馬遜上個月宣布的交易其中一部分包括，亞馬遜聘請 Adept 聯合創始人兼執行長 David Luan 和「其他一些才華橫溢的團隊成員」加入其通用人工智慧 (AGI) 部門的團隊。亞馬遜也同意授權 Adept 的技術、多模式模型和一些資料集。

Adept 上個月提及，開發自家人工智慧模型需要更多資金，與亞馬遜的交易將使其能夠專注於建立人工智慧代理。