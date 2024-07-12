華碩智慧醫療報捷 AI內視鏡榮獲美國醫療大獎

華碩 ( 2357-TW ) 積極布局智慧醫療，2022 年推出內視鏡 AI EndoAim，並取得衛福部 TFDA 醫療器材認證，今 (12) 日再傳捷報，華碩旗下產品內視鏡 AI EndoAim 今年榮獲美國 MedTech Breakthrough 頒發的「最佳人工智慧輔助軟體解決方案」獎項。

華碩進一步指出，為了回饋台灣醫療體系，針對內視鏡 AI EndoAim，特別推出月租和分潤等多元優惠方案，醫院、診所、健檢中心等醫療院所都可以依照自身需求導入，以提升內視鏡檢查的品質，同時也期望降低醫生的壓力指數。