華碩智慧醫療報捷 AI內視鏡榮獲美國醫療大獎
鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-07-12 15:29
華碩 (2357-TW) 積極布局智慧醫療，2022 年推出內視鏡 AI EndoAim，並取得衛福部 TFDA 醫療器材認證，今 (12) 日再傳捷報，華碩旗下產品內視鏡 AI EndoAim 今年榮獲美國 MedTech Breakthrough 頒發的「最佳人工智慧輔助軟體解決方案」獎項。
華碩營運長謝明傑表示，華碩持續深耕智慧醫療領域，以設計思維 (Design Thinking) 為核心理念，並結合策略夥伴輝達 (NVDA-US)、英特爾 (INTC-US) 的優勢，運用 AI 技術，提供不同的使用體驗。而此次獲獎，也代表華碩擁有為使用者創造卓越醫療解決方案的能力。
華碩進一步指出，為了回饋台灣醫療體系，針對內視鏡 AI EndoAim，特別推出月租和分潤等多元優惠方案，醫院、診所、健檢中心等醫療院所都可以依照自身需求導入，以提升內視鏡檢查的品質，同時也期望降低醫生的壓力指數。
今年 MedTech Breakthrough Awards 全球共有 4500 項參賽作品，華碩內視鏡 AI EndoAim 脫穎而出。華碩表示，未來將持續推動醫療 AI 技術的發展，解決醫病更多痛點。
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