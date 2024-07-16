〈貴金屬盤後〉Fed降息希望支撐 黃金徘徊在一個月高點附近
鉅亨網編譯許家華 2024-07-16 06:50
得益於美國聯準會 (Fed) 降息預期上升，黃金價格周一 (15 日) 上漲，徘徊在上周創下的一個多月高點附近。交易者正在等待 Fed 官員的更多評論以衡量降息時機。
現貨黃金在 5 月 20 日觸及每盎司 2449.89 美元的歷史高點。
Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金和白銀價格走勢將繼續橫盤走高，如果未來幾周甚至更短的時間內創下新紀錄高點，不會令我驚訝。」
官方數據顯示，4 月至 6 月中國經濟成長 4.7%，低於分析師預期。根據路透社調查，分析師本預期該期間中國經濟成長 5.1%。
美元走穩，而長期美國公債殖利率上升，係因投資者衡量了川普遭遇刺殺的事件是否會增加其當選可能性。
Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，各方風險都處於平衡狀態，因此黃金可能會呈現橫盤走勢。
根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計美國 9 月降息的可能性為 94%。由於黃金不孳息，因此降息可以削減持有黃金的機會成本，增加對投資人的吸引力。
其他貴金屬交易
與此同時，印度從 6 月中旬起為期 4 周的鉑金進口量超過了 2023 年的總量，因為金條交易商鑽漏洞，將含有約 90% 黃金的合金註冊為鉑金，以避免更高的關稅。
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