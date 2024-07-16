〈貴金屬盤後〉Fed降息希望支撐 黃金徘徊在一個月高點附近

鉅亨網編譯許家華 2024-07-16 06:50

得益於美國聯準會 (Fed) 降息預期上升，黃金價格周一 (15 日) 上漲，徘徊在上周創下的一個多月高點附近。交易者正在等待 Fed 官員的更多評論以衡量降息時機。

現貨黃金上漲近 0.5% 至每盎司 2422.79 美元。

8 月交割的黃金期貨價格上漲 0.2%，至每盎司 2427.50 美元。

現貨黃金在 5 月 20 日觸及每盎司 2449.89 美元的歷史高點。

Kitco Metals 高級市場分析師 Jim Wyckoff 表示：「黃金和白銀價格走勢將繼續橫盤走高，如果未來幾周甚至更短的時間內創下新紀錄高點，不會令我驚訝。」

Wyckoff 補充道，主要黃金消費國中國的 GDP 數據弱於預期，恐抑制今日黃金市場的購買興趣。

官方數據顯示，4 月至 6 月中國經濟成長 4.7%，低於分析師預期。根據路透社調查，分析師本預期該期間中國經濟成長 5.1%。

美元走穩，而長期美國公債殖利率上升，係因投資者衡量了川普遭遇刺殺的事件是否會增加其當選可能性。

Gainesville Coins 首席市場分析師 Everett Millman 表示，各方風險都處於平衡狀態，因此黃金可能會呈現橫盤走勢。

根據 CME FedWatch 工具，市場目前預計美國 9 月降息的可能性為 94%。由於黃金不孳息，因此降息可以削減持有黃金的機會成本，增加對投資人的吸引力。

其他貴金屬交易

現貨白銀上漲 0.2%，至 30.82 美元。

現貨鉑金下跌 0.1%，至 997 美元。

現貨鈀金下跌 1.2%，至 957.92 美元。