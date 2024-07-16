鉅亨速報 - Factset 最新調查：北極星(PII-US)EPS預估下修至7.76元，預估目標價為95.50元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對北極星(PII-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.9元下修至7.76元，其中最高估值8.23元，最低估值6.5元，預估目標價為95.50元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|8.23(8.23)
|10.08
|11.5
|最低值
|6.5(6.5)
|7.5
|8.43
|平均值
|7.61(7.67)
|8.87
|10.03
|中位數
|7.76(7.9)
|9
|10.1
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|85.32億
|88.80億
|93.11億
|最低值
|81.09億
|83.36億
|87.45億
|平均值
|83.41億
|86.29億
|89.33億
|中位數
|83.96億
|86.38億
|88.37億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|5.20
|1.99
|7.88
|7.44
|8.71
|營業收入
|67.83億
|70.28億
|81.98億
|85.89億
|89.34億
詳細資訊請看美股內頁：
北極星(PII-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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