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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：北極星(PII-US)EPS預估下修至7.76元，預估目標價為95.50元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 22:15

根據FactSet最新調查，共17位分析師，對北極星(PII-US)做出2024年EPS預估：中位數由7.9元下修至7.76元，其中最高估值8.23元，最低估值6.5元，預估目標價為95.50元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值8.23(8.23)10.0811.5
最低值6.5(6.5)7.58.43
平均值7.61(7.67)8.8710.03
中位數7.76(7.9)910.1

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值85.32億88.80億93.11億
最低值81.09億83.36億87.45億
平均值83.41億86.29億89.33億
中位數83.96億86.38億88.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS5.201.997.887.448.71
營業收入67.83億70.28億81.98億85.89億89.34億

詳細資訊請看美股內頁：
北極星(PII-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPII

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