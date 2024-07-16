純網保捲土重來 彭金隆：盼見到「具狼性的哈士奇」

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-16 20:31

金管會主委彭金隆今 (16) 日揭示「促進金融科技發展五策略」方向，將重啟數位保險公司 (純網保) 申請，擬鬆綁業務範圍限制及股權結構，預計年底前公布，期望看到台灣有許多「具有狼性的哈士奇」，金管會也會致力吸引國外具有獨角獸潛力的團隊來台。

根據金管會規劃促進金融科技發展五策略，第一、擴大容錯空間，加大創新領域；第二、鼓勵團體合作，注入集體創新動能；第三、探索金融科技發展機會，助力金融轉型；第四、支持純網路金融發展，發揮鯰魚效應；第五、全方位引領金融科技發展。

對於純網路金融發展，彭金隆指出，未來將放寬純網銀業務範圍與線下活動之限制，希望新型態金融業對市場產生刺激發展、創新思維的作用，因此，金管會重新思考重啟數位保險公司的申請，也就是俗稱的純網保，希望吸引更多創新團隊加入。

在業務鬆綁上，彭金隆說明，像是過去受限創新業務不可承作儲蓄性質的商品，股權比例是否參考純網銀也有調整空間，不排除讓銀行也能參與，預計今年底就會提出詳細的方案內容，參與家數也不會設限。

彭金隆表示，數位保險公司的型態在國外行之有年，可分為生態圈、創新科技、傳統金融轉投資三種型態。生態圈意指將既有的客戶群，直接轉化導入保險業務；創新科技則是發展新型態網路技術，用於身分驗證、風險評估等；傳統金融轉投資方面，由於這些業者較為熟悉金融監理規則，希望鼓勵傳統業者再創新。

彭金隆並以「狼、哈士奇」為例，他說，狼帶回去養，養久了也會變成哈士奇，期望未來台灣新型態的保險公司有狼、也有哈士奇，充滿創意的團隊，不受原有框架限制，但更希望未來能看到「具有狼性的哈士奇」。