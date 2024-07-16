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鉅亨速報

盤後速報 - 晶焱(6411)下週(7月23日)除息2.46元，預估參考價103.54元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

晶焱(6411-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.46元。

以今日(7月16日)收盤價106.00元計算，預估參考價為103.54元，息值合計為2.46元，股息殖利率2.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

晶焱(6411-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。近5日股價上漲7.14%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 106.00 2.4576 2.32% 0.0
2023/07/25 114.0 3.2698 2.87% 0.0
2022/08/15 112.0 7.1591 6.39% 0.0
2021/08/02 149.0 5.0271 3.37% 0.0
2020/07/21 94.0 4.7985 5.1% 0.0

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