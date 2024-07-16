盤後速報 - 晶焱(6411)下週(7月23日)除息2.46元，預估參考價103.54元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
晶焱(6411-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.46元。
以今日(7月16日)收盤價106.00元計算，預估參考價為103.54元，息值合計為2.46元，股息殖利率2.32%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
晶焱(6411-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為IC設計及銷售。近5日股價上漲7.14%，櫃買市場加權指數下跌0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|106.00
|2.4576
|2.32%
|0.0
|2023/07/25
|114.0
|3.2698
|2.87%
|0.0
|2022/08/15
|112.0
|7.1591
|6.39%
|0.0
|2021/08/02
|149.0
|5.0271
|3.37%
|0.0
|2020/07/21
|94.0
|4.7985
|5.1%
|0.0
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