盤後速報 - 現觀科(6906)下週(7月23日)除息3元，預估參考價149.0元
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05
現觀科(6906-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(7月16日)收盤價152.00元計算，預估參考價為149.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）
現觀科(6906-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資訊軟體服務。近5日股價上漲1.97%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/23
|152.00
|3.0
|1.97%
|0.0
|2023/07/25
|153.5
|3.4
|2.21%
|0.0
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