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鉅亨速報

盤後速報 - 現觀科(6906)下週(7月23日)除息3元，預估參考價149.0元

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 17:05

現觀科(6906-TW)下週(7月23日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(7月16日)收盤價152.00元計算，預估參考價為149.0元，息值合計為3.0元，股息殖利率1.97%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月16日)收盤價做計算，僅提供參考）

現觀科(6906-TW)所屬產業為數位雲端，主要業務為資訊軟體服務。近5日股價上漲1.97%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/23 152.00 3.0 1.97% 0.0
2023/07/25 153.5 3.4 2.21% 0.0

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