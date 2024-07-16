拜登堅稱參選到底：除非我被火車撞了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-16 15:00

在美國共和黨正式提名川普擔任總統候選人之際，總統拜登堅稱會繼續參選，除非他被火車撞了。

據《CNN》周一（15 日）報導，拜登接受美國媒體《Complex Networks》專訪時表示，「除非我被火車撞了，否則他會繼續參選」。

拜登也繼續為自己辯護，他說：「我是老了，但我其實只比川普大 3 歲，這是第一。第二，我的精神敏銳度其實非常好，過去 3 年半，我做的工作比其他很多美國總統還多」。

美國共和黨全國代表大會周一在威斯康辛州密爾沃基市開揭幕，這場大會將從周一持續到周四。由於川普獲得足夠共和黨代表人票數，正式被提名為 2024 年大選總統候選人。

台灣時間周二凌晨 3 時許，就在共和黨提名川普出征之際，川普也宣布范斯（J.D. Vance）是競選搭檔。他在社交平台 Truth Social 上說，經過長時間深思熟慮，考慮了諸多人選後，認為最適合擔任副總統職位的人是范斯。