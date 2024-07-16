川普準備與普丁對話 談結束烏克蘭戰爭 沒有中間人

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 16:00

一位出席美國共和黨全國代表大會的共和黨高層人士表示，共和黨總統候選人川普準備在沒有任何中間人的情況下，與俄羅斯總統普丁就結束烏克蘭戰爭進行對話。

據《塔斯社》周二（16 日）報導，在回答川普是否準備就烏克蘭戰爭與普丁展開對話的問題時，這位共和黨高層人士強調：「毋庸置疑，他會與普丁展開對話，而且是在沒有中間人的情況下。」

他說：「現在，民主黨並未與俄羅斯進行任何談判。當然，應當有一個人開始談判，這樣你們（俄羅斯和烏克蘭）才能達成某種協議。」當被問及這個人是不是川普時，他給出了肯定回答。

這位共和黨高層人士認為，北約（NATO）不應出現在烏克蘭，應透過談判解決這場戰爭。他說：「北約不應當出現在烏克蘭。有必要進行對話，如果對話啟動，我們能就如何結束（烏克蘭戰爭）達成協議。」

共和黨副總統候選人范斯（J.D. Vance）也表示，如果川普勝選，就會與俄羅斯展開談判，結束烏克蘭戰爭，預防核威脅。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫強調，俄羅斯仍對任何有關烏克蘭問題的對話持開放態度，包括有中間人參與的對話，但前提是必須實現俄羅斯自己的目標。