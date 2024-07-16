盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額487.97億
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:19
台股今日半導體業類股表現強勁，16日10:19相關指數上漲2%，總成交額487.97億元，大盤占比24.31%。
該產業上漲家數67、下跌家數18、平盤家數3。領漲個股聯傑(3094-TW)16日10:18股價上漲2.95元，報39.3元，漲幅8.12%。
半導體業近5日上漲0%，集中市場加權指數上漲0.01%，產業指數波動與大盤表現同步。
產業指數績效
|漲跌幅
|半導體業
|集中市場加權指數
|近一週
|0.0%
|+0.01%
|近一月
|+9.64%
|+6.11%
|近三月
|+24.38%
|+16.77%
|近六月
|+60.05%
|+36.09%
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