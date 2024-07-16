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鉅亨速報

盤中速報 - 半導體業類股表現強勁，漲幅2%，總成交額487.97億

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:19

台股今日半導體業類股表現強勁，16日10:19相關指數上漲2%，總成交額487.97億元，大盤占比24.31%。

該產業上漲家數67、下跌家數18、平盤家數3。領漲個股聯傑(3094-TW)16日10:18股價上漲2.95元，報39.3元，漲幅8.12%。

半導體業近5日上漲0%，集中市場加權指數上漲0.01%，產業指數波動與大盤表現同步。

產業指數績效

漲跌幅 半導體業 集中市場加權指數
近一週 0.0% +0.01%
近一月 +9.64% +6.11%
近三月 +24.38% +16.77%
近六月 +60.05% +36.09%

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台股台股盤中盤中速報領漲跌產業

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