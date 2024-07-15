盤中速報 - 高鋒(4510)大漲8.11%，報32元
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 13:20
高鋒(4510-TW)15日13:20股價上漲2.4元，報32.0元，漲幅8.11%，成交2,946張。
高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。
近5日股價上漲37.67%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+320 張
- 外資買賣超：+300 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+20 張
- 融資增減：+855 張
- 融券增減：+2,449 張
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