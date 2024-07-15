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鉅亨速報

盤中速報 - 高鋒(4510)大漲8.11%，報32元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 13:20

高鋒(4510-TW)15日13:20股價上漲2.4元，報32.0元，漲幅8.11%，成交2,946張。

高鋒(4510-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為各種工作母機及其零配件及原料之製造加工買賣。塑膠射出成型機等產業機械及其有關零配件及原料。前項有關產品進出口貿易與代理買賣業務。

近5日股價上漲37.67%，櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+320 張
  • 外資買賣超：+300 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+20 張
  • 融資增減：+855 張
  • 融券增減：+2,449 張

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