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鉅亨速報

盤中速報 - 時碩工業(4566)股價拉至漲停，漲停價104.5元，成交20,570張

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:35

時碩工業(4566-TW)16日11:35上漲9.3元，股價漲停報104.5元，委買5,915張，成交20,570張。

主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日上漲1.93%。

時碩工業(4566-TW)近5日股價上漲7.09%，集中市場加權指數上漲0.01%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,636 張
  • 外資買賣超：+1,711 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-75 張
  • 融資增減：+233 張
  • 融券增減：-507 張

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