盤中速報 - 時碩工業(4566)股價拉至漲停，漲停價104.5元，成交20,570張
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 11:35
時碩工業(4566-TW)16日11:35上漲9.3元，股價漲停報104.5元，委買5,915張，成交20,570張。
主要業務為工業產品精密金屬零件製造販售。汽車產品精密金屬零件製造販售。航太產品精密金屬零件製造販售。所屬產業為電機機械，相關電機機械近5日上漲1.93%。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+1,636 張
- 外資買賣超：+1,711 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-75 張
- 融資增減：+233 張
- 融券增減：-507 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
延伸閱讀
- 盤中速報 - 台通(8011)大漲7.14%，報30元
- 盤中速報 - 正文(4906)股價拉至漲停，漲停價45.8元，成交40,633張
- 盤中速報 - 美隆電(2477)急拉3.1%報29.8元，成交2,940張
- 盤中速報 - 能率網通(8071)急拉3.9%報22.65元，成交2,768張
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇