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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：PETROLEO BRASI(PBR.A-US)EPS預估下修至3.36元，預估目標價為17.60元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:16

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對PETROLEO BRASI(PBR.A-US)做出2024年EPS預估：中位數由3.42元下修至3.36元，其中最高估值4.03元，最低估值2.96元，預估目標價為17.60元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值4.03(4.03)3.923.683.27
最低值2.96(2.96)2.572.953.27
平均值3.46(3.46)3.353.373.27
中位數3.36(3.42)3.323.423.27

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年2027年
最高值1,058.39億1,064.36億1,058.59億1,044.37億
最低值851.52億802.69億863.57億1,044.37億
平均值971.86億944.67億974.81億1,044.37億
中位數973.37億962.38億977.33億1,044.37億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS1.560.213.035.593.83
營業收入766.19億527.45億838.87億1,241.66億1,025.04億

詳細資訊請看美股內頁：
PETROLEO BRASI(PBR.A-US)

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSPBR.A

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