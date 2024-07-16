search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為8.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:15

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.77元，其中最高估值0.82元，最低估值0.74元，預估目標價為8.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值0.82(0.83)0.90.98
最低值0.74(0.74)0.810.86
平均值0.77(0.78)0.850.91
中位數0.77(0.78)0.840.9

市場預估營收

預估值2024年2025年2026年
最高值329.21億352.33億376.61億
最低值293.89億316.64億334.78億
平均值313.50億335.43億357.22億
中位數314.33億329.03億360.32億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS0.700.380.510.590.68
營業收入517.17億372.48億349.64億506.11億690.23億

詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSITUB

相關行情

台股首頁我要存股
伊塔烏聯合集團6.16-0.48%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty