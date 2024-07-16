鉅亨速報 - Factset 最新調查：伊塔烏聯合集團(ITUB-US)EPS預估下修至0.77元，預估目標價為8.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:15
根據FactSet最新調查，共10位分析師，對伊塔烏聯合集團(ITUB-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.78元下修至0.77元，其中最高估值0.82元，最低估值0.74元，預估目標價為8.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.82(0.83)
|0.9
|0.98
|最低值
|0.74(0.74)
|0.81
|0.86
|平均值
|0.77(0.78)
|0.85
|0.91
|中位數
|0.77(0.78)
|0.84
|0.9
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|329.21億
|352.33億
|376.61億
|最低值
|293.89億
|316.64億
|334.78億
|平均值
|313.50億
|335.43億
|357.22億
|中位數
|314.33億
|329.03億
|360.32億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|0.70
|0.38
|0.51
|0.59
|0.68
|營業收入
|517.17億
|372.48億
|349.64億
|506.11億
|690.23億
詳細資訊請看美股內頁：
伊塔烏聯合集團(ITUB-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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