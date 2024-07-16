美國共和黨全國代表大會揭幕 正式提名川普為總統候選人

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-16 08:06

美國共和黨周一（15 日）在威斯康辛州舉行全國代表大會，正式提名前總統川普為 2024 年大選總統候選人，川普也公布副手人選為俄亥俄州參議員范斯（J.D. Vance）。

美國共和黨全國代表大會周一在威斯康辛州密爾沃基市開揭幕，這場大會將從周一持續到周四。由於川普獲得足夠共和黨代表人票數，正式被提名為 2024 年大選總統候選人。

台灣時間周二凌晨 3 時許，就在共和黨提名川普出征之際，川普也宣布范斯是競選搭檔。他在社交平台 Truth Social 上說，經過長時間深思熟慮，考慮了諸多人選後，認為最適合擔任美國副總統職位的人是范斯。

據川普介紹，范斯曾在海軍陸戰隊服役，退役後先後在俄亥俄州立大學和耶魯大學學習。除了寫出映射美國經濟衰退地區（「鐵鏽帶」）底層白人生活《絕望者之歌：一個美國白人家族的悲劇與重生》，他在科技和金融領域的表現也非常出色。

順便一提，范斯在耶魯第一年的導師是《虎媽的戰歌》作家蔡美兒，她也對范斯後來撰寫回憶錄《絕望者之歌》提出許多鼓勵。