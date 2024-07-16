北約軍援到 俄軍面臨頑強抵抗 烏克蘭戰局逆轉？

鉅亨網新聞中心 2024-07-16 10:24

在過去一周多的時間裡，一度膠著的烏克蘭戰局出現了變化，局部襲擊不斷，戰事陡然升級。這並非戰場形勢的自然演變，而是與北約（NATO）對烏克蘭的軍援陸續到位有關，與美國等援助國放寬了對援烏武器使用的限制相關。

哈爾科夫，這座烏克蘭曾經的首都、如今的第二大城市，也是基輔的重要防線，俄軍在哈爾科夫外圍打響戰鬥，至今已經過去了一個多月，俄軍的攻勢幾乎已經處於停滯不前的狀態。

在烏克蘭援軍抵達哈爾科夫地區後，俄軍攻勢遭遇頑強抵抗，當前俄軍在哈爾科夫東北沃夫昌斯克地區受阻，傷亡慘重。

俄羅斯軍事專家認為，烏軍被北約再一次武裝起來之後，擁有了再次抗衡俄軍的能力。目前烏軍的戰術也給俄軍帶來一定損失，但這種勢頭能夠維持多久，仍是未知數。

據《鳳凰衛視》周一（15 日）報導，中國社科院俄羅斯東歐中亞研究所研究員張弘表示：「西方給烏克蘭的軍事援助、軍事技術發生了質的變化，過去的無人機主要是民用技術，但是 5 月份，烏克蘭已經建立了無人機部隊，與很多的北約國家和歐洲國家簽署了雙邊的安保協定，要跟烏克蘭搞聯合軍工生產。烏克蘭得到西方的無人機技術的支持，它的打擊範圍和打擊效果明顯提升，加上巡弋飛彈、戰術飛彈的綜合使用，給俄軍造成了很大的損失。」

軍事專家王雲飛說：「美國答應 F-16 參戰，出境打擊俄羅斯，這是一個重要的標誌，標誌著美國對烏克蘭使用他國武器，對俄羅斯境內目標打擊的尺度全部放開了，F-16 作戰半徑在 1,000 公里以上，再加上空地飛彈還有 300 公里的射程，那麼俄羅斯境內確實會面臨著巨大的壓力。」