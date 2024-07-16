再獲司法大禮包！佛州法院駁回機密文件案 川普高喊全民團結

鉅亨網編譯許家華 2024-07-16 07:42

周一 (15 日)，美國聯邦地區法官 Aileen Cannon 裁定，特別檢察官 Jack Smith 的任命違反了美國憲法，因此駁回了針對前總統川普涉嫌處理機密文件不當的案件。這項裁決標誌著川普在自身四起刑事案件中首次大獲全勝，對他未來的法律困境可能產生深遠影響。

案件由來

根據報導，川普在 2021 年卸任後曾將大量機密文件帶回佛州私人住所「海湖莊園」保存，這引發了聯邦調查局的調查。司法部最終任命特別檢察官 Smith 負責此案，並起訴川普及其兩名助手。然而，法官 Cannon 認為，Smith 的任命違反了美國憲法為保障三權分立而訂定的任命條款，因此裁定駁回了整個訴訟。

任命條款規定，官員須由總統提名並經參議院批准。或國會通過立法允許，部門負責人可以任命下級官員。

川普律師主張，該任命並非由總統提名也未經參議院批准，亦非由國會透過立法設立。

Cannon 認同該主張並表示，美國司法部任命特別檢察官的行為，實際上「篡奪」了美國立法機構的重要權力。Smith 是私人公民，卻行使美國檢察官的全部權力，並且幾乎沒有監督或監管。

檢察官預計將對該裁決提出上訴。

影響分析

這項裁決被視為川普的重大勝利，也可能影響到他面臨的其他三起刑事案件。法官指出，此裁決僅限於程序問題，並未涉及案件實質。

專家認為，這一勝訴可能增強川普在 2024 年總統選舉中的競爭力。先前，美國最高法院也做出有利於川普的裁決，認定前總統擁有一定程度的刑事起訴豁免權。

川普 & 白宮回應

甫經歷刺殺的川普強調「在經歷慘痛事件後，國家應繼續團結」，「佛州駁回非法起訴只是第一步，其他案件也應該一同被駁回。讓我們團結起來，結束司法系統的武器化。」