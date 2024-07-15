存股族卡位！00757零股成交雙創新高 單日爆出71.6萬股
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 19:55
台股近期震盪劇烈，盤中零股交易隨之火熱，其中，統一 FANG+(00757-TW) 掌握全球最強的十大科技天王，一旦遇到股價休息整理，就吸引存股族進場撿便宜，12 日適逢大跌，00757 單日零股成交股數爆出 71.6 萬股、成交金額達 6600 萬元，雙創歷史新高。
00757 為海外股票 ETF 股王，歷史累計零股成交金額已高達 24 億元居冠，也是今年以來為唯一突破 10 億元之海外 ETF，表現遙遙領先群雄。
台股 2020 年 10 月 26 日開放盤中零股交易首日，00757 當日僅成交 2533 股，但截至上週五，累積已達 4186 萬股，代表日積月累慢慢存股，也已經有超過 4 萬張的 00757 分散於零股族口袋中。
隨著 00757 穩坐海外股票 ETF 股王，績效穩定，成交金額也與其他 ETF 愈拉愈遠，累計成交 24 億元，是目前零股累積成交金額唯一高於 15 億元的海外 ETF。
統一投信表示，近年股市主流為 AI，美國是 AI 產業搖籃，具備最先進的 AI 技術，使美國科技股 ETF 成為海外股票 ETF 布局首選，尤其是成分股精選十大科技巨頭的 00757。
在 AI 發展衍生龐大商機中，包括 AI 伺服器霸主輝達、AI 軟體應用先驅微軟、雲端服務龍頭亞馬遜及有望推出 AI 手機的蘋果等，都是 00757 成分股，長線表現看俏，不只吸引許多零股族，00757 的定期定額戶數也居海外股票 ETF 之冠，只要透過零股、定期定額投資 00757 就不怕懼高症。
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