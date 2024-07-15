〈台幣〉川普遇襲避險情緒升溫 貶幅收斂收32.572元

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-07-15 19:06

台北股匯市今 (15) 日同步走低，美國前總統川普在造勢場合遇襲，投資人大舉押注，帶動川普勝選機率升高，資金回流美元，使得新台幣兌美元一度貶破 32.6 元關卡，但尾盤貶勢收斂，終場收在 32.572 元，貶值 1.1 分，台北及元太外匯市場總成交值 14.215 億美元。

新台幣兌美元今天開盤價為 32.55 元，最高來到 32.54 元、最低下探 32.615 元。

匯銀人士指出，外資偏向匯出，但在出口商進場拋匯下，帶動匯價貶幅收斂，雖然川普遇襲事件帶動避險情緒升溫，資金流向美元，不過，市場隨即恢復冷靜，而外資匯出主要與領到台積電股息逐步匯出有關。

根據央行統計，同樣具有避險性質的日元，單日狂升 0.81％、新加坡幣升值 0.11％，韓元則重挫 0.43％、人民幣貶值 0.07％、新台幣小貶 0.03％。歐元升值 0.19%，美元指數下跌 0.25%。