譜瑞-KY庫藏股執行率34% 平均買回價格857元

譜瑞 - KY( 4966-TW ) 今 (15) 日公告庫藏股執行狀況，此次一共買回 379 張，佔公司已發行股份總數 0.47%，截至目前執行率約 34.45%，平均每股價格為 857.61 元，買回總金額 3.25 億元。

譜瑞 - KY 本月 2 日公告決議買回庫藏股，預計買回 1,100 張，買回區間價格 573 至 1,285 元，若低於區間下線則持續買回，預定買回期間自明日起至 9 月 2 日。