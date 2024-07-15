譜瑞-KY庫藏股執行率34% 平均買回價格857元
鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-07-15 18:39
譜瑞 - KY(4966-TW) 今 (15) 日公告庫藏股執行狀況，此次一共買回 379 張，佔公司已發行股份總數 0.47%，截至目前執行率約 34.45%，平均每股價格為 857.61 元，買回總金額 3.25 億元。
譜瑞 - KY 本月 2 日公告決議買回庫藏股，預計買回 1,100 張，買回區間價格 573 至 1,285 元，若低於區間下線則持續買回，預定買回期間自明日起至 9 月 2 日。
譜瑞 - KY 自公布執行庫藏股後，股價緩步往上，今日收盤價達 860 元，較 2 日收盤價 818 元上漲 5%。
譜瑞 - KY 為激勵員工及提升員工向心力，此次決定買回 1,100 張庫藏股，預定買回股份佔公司發行股份總數比率約 1.36%，距離上次執行庫藏股已是接近兩年前，回顧過去執行率，在 2021、2022 年執行率皆達 100%。
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