鉅亨速報 - Factset 最新調查：Patterson-UTI Energy Inc(PTEN-US)EPS預估下修至0.49元，預估目標價為15.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-11 22:16
根據FactSet最新調查，共19位分析師，對Patterson-UTI Energy Inc(PTEN-US)做出2024年EPS預估：中位數由0.5元下修至0.49元，其中最高估值0.68元，最低估值0.25元，預估目標價為15.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|0.68(0.68)
|1.07
|1.48
|最低值
|0.25(0.25)
|0.41
|1
|平均值
|0.48(0.48)
|0.79
|1.21
|中位數
|0.49(0.5)
|0.74
|1.18
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|61.78億
|68.65億
|67.33億
|最低值
|56.27億
|58.27億
|62.85億
|平均值
|58.26億
|61.92億
|65.16億
|中位數
|58.16億
|62.37億
|65.22億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-2.10
|-4.27
|-3.37
|0.70
|0.88
|營業收入
|24.71億
|11.24億
|13.57億
|26.48億
|41.46億
詳細資訊請看美股內頁：
Patterson-UTI Energy Inc(PTEN-US)
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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