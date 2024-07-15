AI推升供電需求 未來10年全國用電年均成長2.8% 亟需3大及時建設

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-07-15 17:49

經濟部於能源署今 (15) 日公布最新「112 年度全國電力資源供需報告」揭露 112 年供電情勢，預估在 AI 穩定應用趨勢下，113~122 年全國電力需求年均成長率約為 2.8%，為因應增加之電力需求，需要三個及時建設，包含新機組建設、電網（變電所）更新建設與儲能系統建設，以確保供電穩定、滿足用電需求。



能源署表示，從 111 年俄烏戰爭爆發以來，國際燃料價格波動造成全球通膨及調整升息，加上美中競爭、極端氣候、地緣政治紛擾等因素，使得終端用電需求呈現低迷，112 年我國電力消費下降 1.0%，其中工業部門更因經濟活動、產能利用率等皆下降，電力消費量較 111 年減少約 41 億度，降幅達 2.6%。



能源署說明，今年度進行用電需求預測時，考量俄烏戰爭爆發，國際燃料價格波動造成全球通膨及升息，加上美中競爭、極端氣候、地緣政治紛擾、行政院主計總處 5 月公布 113 年 GDP 成長率預估值為 3.94%，以及未來 AI 科技潮帶動的半導體產業擴廠、電動車推動政策等因素，因 AI 科技的用電需求預估從 112 年的 24 萬瓩增加至 117 年的 224 萬瓩，增加 200 萬瓩，成長約 8 倍，在 AI 穩定應用趨勢下，預估 113~122 年全國電力需求年均成長率約為 2.8%。



在電力供給規劃方面，112 年底太陽光電裝置容量達 1,241.8 萬瓩、離岸風電達 176.3 萬瓩，現行太陽光電發電挹注白天的供電能力，已可滿足白天尖峰 6 小時的用電需求，因此電力系統調度重心改為關注夜尖峰 3 小時的用電調度。

為因應太陽光電及風力發電的間歇性，除了以水力發電機組快速支應，也需仰賴燃氣機組，作為調節綠電穩定系統的最好搭檔。為此，已規劃新建大潭、興達、台中及民營電廠森霸等燃氣機組，逐年併網供電，預估至 122 年累計可淨增加 1,786 萬瓩。能源署指出，在綠能轉型期間，天然氣仍扮演重要的調節角色，未來會採用多元採購、長短約並行等方式，達到供電穩定。

惟考量機組建置時程延長，包括環評審查進度、建廠關鍵要徑進度規劃，以及地方政府與民眾的支持等皆為不確定性因素，因此需寬列長期年度的備用容量率，以預留資源進行彈性調配。