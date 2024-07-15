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鉅亨速報

盤中速報 - 鴻名(3021)大漲7.24%，報30.35元

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 13:13

鴻名(3021-TW)15日13:13股價上漲2.05元，報30.35元，漲幅7.24%，成交2,002張。

鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。

近5日股價上漲5.2%，集中市場加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+80 張
  • 外資買賣超：+87 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-7 張
  • 融資增減：+494 張
  • 融券增減：+7 張

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