search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

盤後速報 - 鴻名(3021)下週(7月9日)除息0.3元，預估參考價26.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05

鴻名(3021-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。

以今日(7月2日)收盤價26.80元計算，預估參考價為26.5元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）

鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價上漲6.81%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/07/09 26.80 0.3 1.12% 0.0
2023/07/05 22.65 0.7 3.09% 0.0
2022/08/25 22.4 0.3 1.34% 0.3
2021/07/01 20.95 0.7 3.34% 0.0
2020/07/20 13.9 0.4078 2.93% 0.0

最新相關新聞

文章標籤

台股台股除權息台股盤後

相關行情

台股首頁我要存股
集中市場加權指數22879.37-0.78%
鴻名26.80.56%

延伸閱讀

鉅亨號貼文

看更多

Empty