盤後速報 - 鴻名(3021)下週(7月9日)除息0.3元，預估參考價26.5元
鉅亨網新聞中心 2024-07-02 17:05
鴻名(3021-TW)下週(7月9日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利0.3元。
以今日(7月2日)收盤價26.80元計算，預估參考價為26.5元，息值合計為0.3元，股息殖利率1.12%。（註：預估參考價等資訊，皆以(7月2日)收盤價做計算，僅提供參考）
鴻名(3021-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為連接器.連接線組,電子元件產品之研發.生產及銷售。家電.空調.汽車.事務機器設備相關接線組之研發.生產及銷售。電腦資訊系統整合及維護服務。近5日股價上漲6.81%，集中市場加權指數上漲1.07%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/07/09
|26.80
|0.3
|1.12%
|0.0
|2023/07/05
|22.65
|0.7
|3.09%
|0.0
|2022/08/25
|22.4
|0.3
|1.34%
|0.3
|2021/07/01
|20.95
|0.7
|3.34%
|0.0
|2020/07/20
|13.9
|0.4078
|2.93%
|0.0
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