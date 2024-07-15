盤中速報 - 連展投控(3710)急拉3.59%報13.0元，成交4,919張
鉅亨網新聞中心 2024-07-15 10:52
連展投控(3710-TW)近5分K漲速3.59%，15日10:52報13.0元，成交4,919張，今日漲幅為5.69％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
連展投控(3710-TW)近5日股價上漲14.42%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數下跌1.47%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-859 張
- 外資買賣超：-863 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+4 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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