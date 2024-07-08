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鉅亨速報

盤中速報 - 新復興(4909)股價拉至漲停，漲停價118.5元，成交11,068張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:17

新復興(4909-TW)08日11:17上漲10.5元，股價漲停報118.5元，委買87,000張、委賣1,416,000張，成交11,068張。

主要業務為高頻微波通訊用基板。一般資訊週邊用基板。所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數近5日上漲1.74%。

新復興(4909-TW)近5日股價下跌7.3%，櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,223 張
  • 外資買賣超：-2,208 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：-733 張
  • 融券增減：-189 張

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