盤中速報 - 新復興(4909)急拉3.51%報117.5元，成交11,399張
鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:19
新復興(4909-TW)近5分K漲速3.51%，08日11:19報117.5元，成交11,399張，今日漲幅為8.8％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
新復興(4909-TW)近5日股價下跌7.3%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.74%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,223 張
- 外資買賣超：-2,208 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-15 張
- 融資增減：-733 張
- 融券增減：-189 張
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 盤中速報 - 華容(5328)急拉3.1%報18.3元，成交10,325張
- 盤中速報 - 華容(5328)大漲7%，報18.35元
- 盤中速報 - 新復興(4909)股價拉至漲停，漲停價118.5元，成交11,068張
- 盤中速報 - 磐儀(3594)大漲7.1%，報49.75元
鉅亨號貼文看更多
下一篇