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鉅亨速報

盤中速報 - 新復興(4909)急拉3.51%報117.5元，成交11,399張

鉅亨網新聞中心 2024-07-08 11:19

新復興(4909-TW)近5分K漲速3.51%，08日11:19報117.5元，成交11,399張，今日漲幅為8.8％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

新復興(4909-TW)近5日股價下跌7.3%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲1.74%。櫃買市場加權指數上漲2.67%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,223 張
  • 外資買賣超：-2,208 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-15 張
  • 融資增減：-733 張
  • 融券增減：-189 張

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