鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至13.69元，預估目標價為196.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-12 22:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由14.93元下修至13.69元，其中最高估值23.34元，最低估值9.85元，預估目標價為196.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.34(23.34)
|19.35
|22.72
|20.2
|最低值
|9.85(9.85)
|8.81
|12.77
|16.31
|平均值
|14.13(14.85)
|14.87
|15.79
|18.26
|中位數
|13.69(14.93)
|15.99
|14.99
|18.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,532.11億
|1,600.00億
|1,436.16億
|最低值
|1,261.69億
|1,164.86億
|1,006.46億
|平均值
|1,432.47億
|1,399.72億
|1,327.69億
|中位數
|1,430.71億
|1,402.62億
|1,340.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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