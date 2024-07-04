鉅亨速報 - Factset 最新調查：馬拉松石油(MPC-US)EPS預估下修至15.69元，預估目標價為207.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-07-04 02:15
根據FactSet最新調查，共15位分析師，對馬拉松石油(MPC-US)做出2024年EPS預估：中位數由16.17元下修至15.69元，其中最高估值23.34元，最低估值10.65元，預估目標價為207.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|2027年
|最高值
|23.34(23.34)
|21.38
|22.68
|20.2
|最低值
|10.65(10.65)
|9.23
|12.77
|16.31
|平均值
|15.59(15.83)
|16.54
|16.45
|18.26
|中位數
|15.69(16.17)
|16.32
|15.08
|18.26
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1,532.11億
|1,600.00億
|1,483.88億
|最低值
|1,261.69億
|1,164.86億
|1,006.46億
|平均值
|1,437.92億
|1,402.39億
|1,330.60億
|中位數
|1,445.20億
|1,402.62億
|1,340.00億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|3.97
|-15.13
|15.24
|28.12
|23.63
|營業收入
|1,233.80億
|691.57億
|1,197.77億
|1,774.11億
|1,484.58億
詳細資訊請看美股內頁：
馬拉松石油(MPC-US)
最新相關新聞
資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：菲利浦66(PSX-US)EPS預估下修至10.56元，預估目標價為156.50元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：PBF Energy Inc - Class A(PBF-US)EPS預估下修至5.05元，預估目標價為54.00元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Enel Chile S.A. - ADR(ENIC-US)EPS預估上修至0.42元，預估目標價為3.88元。
- 鉅亨速報 - Factset 最新調查：Range資源-路易斯安那(RRC-US)EPS預估上修至2.34元，預估目標價為38.00元。
鉅亨號貼文看更多
上一篇
下一篇