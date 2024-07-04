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鉅亨速報

盤中速報 - 安格(6684)大漲7.14%，報91.5元

鉅亨網新聞中心 2024-07-04 09:52

安格(6684-TW)04日09:52股價上漲6.1元，報91.5元，漲幅7.14%，成交1,043張。

安格(6684-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為各式多媒體視訊轉換控制晶片及其他控制晶片等研發及銷售。

近5日股價下跌1.84%，櫃買市場加權指數上漲2.02%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+49 張
  • 外資買賣超：+49 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-54 張
  • 融券增減：-42 張

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