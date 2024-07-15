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鉅亨速報

盤中速報 - 精湛(2070)急跌-3.93%報56.1元，成交1,112張

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 09:08

精湛(2070-TW)近5分K跌速3.93%，15日09:08報56.1元，成交1,112張，今日漲幅為3.51％。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

精湛(2070-TW)近5日股價上漲3.04%，所屬產業為電機機械，相關電機機械股價指數下跌0.55%。櫃買市場加權指數下跌0.78%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-58 張
  • 外資買賣超：-58 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：+603 張
  • 融券增減：+7 張

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