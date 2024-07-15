推遲半年今開鑼！中國第20屆三中全會今登場 全球市場密切關注

鉅亨網新聞中心 2024-07-15 08:32

中國共產黨第二十屆三中全會今 (15) 日至 18 日在北京召開，會議重點研究進一步全面深化改革、推進中國式現代化問題，全球投資人也將密切關注中國重啟經濟成長引擎的任何動向。

三中全會在中共歷史上具有特殊意義，被視為「重頭戲」。歷屆三中全會研究什麼議題、作出什麼決定、採取什麼舉措、釋放什麼信號，是人們判斷新一屆中央領導集體施政方針和工作重點的重要依據，對做好未來 5 年乃至 10 年工作意義重大。

在當前國際政經形勢嚴峻、中國經濟與社會問題叢生的背景下，中共第二十屆三中全會如何開、討論什麼改革議題、形成什麼重大方略，社會各界對此都高度關注。"

香港《南華早報》報導，以 1978 年、1990 年代及 2013 年的三中全會為例，會議的決定都是中國經濟更加自由的好兆頭，今年會議料將把外部因素納入更多考慮，值得留意中國如何實現「新質生產力」及「中國式現代化」的目標。

根據《經濟學人》智庫的報告，延遲退休、財政改革、保障民營經濟、放鬆土地制度、房產稅、財產稅等新稅制、取消戶口限制、進一步開放經濟 (取消外資擁有權限制等)、激進的促進生育政策是第二十屆三中全會 8 個可能出現的具體議題。

《彭博資訊》指出，儘管人們對突破性結構性改革的期望不高，但投資人正密切關注解決一系列長期問題的政策的任何動向，這些問題包括中央和地方政府之間的財政關係、房市下滑、陷入困境的私人部門、國家對技術產業的支援及人口老化。投資人關注的重點是財政改革。

中國政府高層曾在去年 12 月中央經濟工作會議上表示，要謀劃新一輪財稅體制改革，這引發外界對三中全會可能公佈更多細節的期待。一些經濟學家預期將祭出消費稅改革，擴大地方政府的收入來源，並進一步改革增值稅。

此外，房地產政策是投資人關注的另一個領域，房市低迷仍是中國經濟最大威脅。中國國務院上月要求房地產去庫存要「解放思想、拓寬思路」，引發外界預期可能會有新的舉措和額外的資金提振市場。

安邦智庫則出具報告指出，自前年底解封後，中國經濟和財政上受到的創傷開始顯現，去年中國都處在艱難恢復的狀態，企業信心、老百姓信心都嚴重不足，中國經濟恢復遠不如預期。