川普談槍擊案細節：子彈襲來瞬間 他正好轉身看螢幕！

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-15 16:49

美東時間上周六（13 日），美國前總統川普在造勢大會現場遭槍擊，震驚全球，美國總統大選選情隨之劇變。

在槍擊案次日，川普就接受美國媒體專訪，重點談論了槍擊案細節。他說，他之所以能死裡逃生，是因為那個瞬間，他從面向人群的姿勢轉過身來，看了一下螢幕，當時螢幕顯示他在演講中使用的數據。

「這個事實才剛剛顯露出來」，他在接受《Washington Examiner》採訪時表示：「我通常很少把目光從人群中移開，如果我當時沒有這麼做（轉過身），我們今天就不會在這裡談話了，不是嗎？」

他說，當特勤局人員帶他離開演講台時，他決定舉起手來，好讓現場觀眾知道他沒事。

川普表示，當他站起來看到人群都呆立不動時，他需要告訴他們，他和這個國家都會沒事：「在那一刻，來自那裡的人們的力量，他們只是站在那裡；很難描述那種感覺，但我知道全世界都在看我。我知道歷史會評判這件事，我知道我必須讓他們知道我們沒事。」

在美東時間周一，美國共和黨將舉行全國代表大會，預定將正式提名川普擔任總統候選人。