川普險遭暗殺：我先是聽到「嗡嗡」的聲音 感到不對勁

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-14 17:35

有人想暗殺美國前總統川普！當地時間周六（13 日）下午，在美國賓夕法尼亞州巴特勒市舉行的造勢活動上，川普慷慨激昂的演講突然被爆豆般的槍聲打斷。

「我先是聽到了『嗡嗡』的聲音，感到不對勁，隨後就響起了槍聲。我立刻感到有子彈穿透皮膚。」川普在事後發布的聲明中寫道，「我流了好多血，意識到發生了什麼」。

川普隨即彎腰躲到講台下面，但他身後站在看台上的支持者卻找不到任何掩體，只能恐懼大叫。幾個美國特勤局特工迅速圍了上來，把川普按在身下。

突然，現場又連續傳出多聲刺耳尖叫。隨後幾名特工喊道：「槍手已被擊倒！槍手已被擊倒！我們撤！」之後，幾名特工試圖簇擁川普離開講台。川普不斷地告訴特工：「讓我先找到鞋子！我得先找到鞋子！」