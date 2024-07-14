川普槍擊案震驚全球！他差點「就沒命了」軍事專家：大概率不是自導自演

鉅亨網編譯鍾詠翔 2024-07-14 21:14

美國前總統川普槍擊案震驚全球，軍事專家認為，大概率不是自導自演，且美媒指出，沒有跡象表明這起槍擊案與外國勢力有關。

川普周六（13 日）下午在賓夕法尼亞州造勢活動發表演說時，現場響起槍聲。兩名美國執法人員說，從一名死亡白人男性身上搜出一把 AR-15 型半自動步槍，並認為該男子就是槍手。

美國特勤局表示，一名槍手向演講台開數槍，導致 1 名觀眾死亡，2 人重傷。執法官員說，此次槍擊事件是「暗殺未遂」。

目擊者稱，看到一名槍手爬上屋頂，「可以清楚地看到槍手拿著一把步槍」。目擊者還說，他通知了附近的警察，但警察「不知道發生了什麼事」。

《新華社》「世界軍事」原執行主編金昊表示，川普的反應很快，一摸耳朵，就迅速做出被槍擊的判斷。在 180 公尺到 275 公尺的距離上，不傷到腦袋，這在現實中很難做到。因為再好的子彈，再好的槍，也有散布的問題。

因此，金昊認為，如果這起槍擊案是川普自導自演，他不可能冒這個風險。

中國人民大學國際關係學院教授金燦榮也認為，此次槍擊案應該就是暗殺，而非自導自演，理由是川普差點「就沒命了」。